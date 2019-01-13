Тайсон Фьюри: Джошуа не победить меня, поэтому они не примут бой - Советский спорт
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Бокс13 января 2019 16:20Источник: Boxing SceneАвтор: Спирин Дмитрий

Тайсон Фьюри: Джошуа не победить меня, поэтому они не примут бой

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что его поединок с действующим чемпионом по трем версиям Энтони Джошуа вряд ли состоится.

- Я уже победил Деонтея Уайлдера и сделаю то же самое с Энтони Джошуа, если мне предоставят возможность с ним встретиться. Но я не думаю, что такой бой состоится. Даже если у Джошуа будет два молотка, он не сможет меня побить и в его команде хорошо это знают. Они это знают, они совсем не глупые. Это бизнес, так что они не примут бой, - приводит слова Фьюри BoxingScene.

1 декабря Тайсон Фьюри провел поединок с чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Та встреча завершилась вничью согласно вердикту судей.

Ожидается, что до лета 2019 года Фьюри и Уайлдер проведут повторный поединок.

#фьюри тайсон#джошуа энтони#уайлдер деонтей
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