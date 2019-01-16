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Бокс16 января 2019 13:35Источник: talkSPORTАвтор: Сметанникова Дарья

Стал известен соперник Ломаченко после поединка с чемпионом IBF

Промоутер Боб Арум сообщил, с кем подерется чемпион WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко после боя с чемпионом IBF.

Украинский боксер проведет поединок с британцем Энтони Кроллой после боя с чемпионом IBF легкой категории. Пока этот пояс является вакантным. 2 февраля его оспорят Ричард Коми и Иса Чаниев.

«2 февраля мы проводим бой за вакантный титул IBF в легком весе между Коми и Чаниевым. Они оба подписали контракт на поединок с Ломаченко в апреле. Если все сложится, это будет его следующий бой.

А летом я бы хотел привезти Ломаченко в Лондон и организовать бой против Кроллы. Я знаю, что Лома хочет подраться в Великобритании», - приводит слова Арума talkSPORT.

#арум боб#ломаченко василий#кролла энтони#IBF#чаниев иса
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