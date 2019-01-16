Фрэнк Уоррен: Хирн предложил Фьюри подраться с Джошуа? Это была шутка - Советский спорт
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Бокс16 января 2019 19:09Источник: Boxing News 24Автор: Спирин Дмитрий

Фрэнк Уоррен: Хирн предложил Фьюри подраться с Джошуа? Это была шутка

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен не воспринял всерьез слухи о том, что его бойцу предложили подраться с чемпионом WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

«Нам никто никогда не присылал нормального предложения. Эдди Хирн в прошедшие выходные отправил предложение Тайсону, но это не было даже предложение 60 к 40. Это была шутка! Вот и все.

Мы даже не отреагировали на это. Что мы хотим? Все просто - равное разделение гонораров», - заявил Уоррен.

Энтони Джошуа планирует следующий бой в апреле. Представители Фьюри и чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера ведут переговоры о реванше. Их первый поединок 1 декабря 2018 года завершился вничью.

#уоррен фрэнк#хирн эдди#фьюри тайсон#джошуа энтони
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