Сауль Альварес 4 мая встретится с Джейкобсом в бою за три титула в среднем весе

Бокс 18 января 2019 06:35 Источник: ESPN Автор: Спирин Дмитрий

Чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес 4 мая встретится с чемпионом IBF Дэниэлом Джейкобсом.

Предположительно бой пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все три титула боксеров в среднем весе.

На счету 28-летнего Альвареса 51 победа, одно поражение и два ничейных результата. Кроме двух титулов в среднем весе, он владеет титулом WBA Regular во втором среднем весе. Ранее Альварес провел два поединка с Геннадием Головкиным (ничья и победа судейским решением).

31-летний Джейкобс выиграл 35 боев при двух поражениях.