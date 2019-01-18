Сауль Альварес 4 мая встретится с Джейкобсом в бою за три титула в среднем весе - Советский спорт
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Бокс18 января 2019 06:35Источник: ESPNАвтор: Спирин Дмитрий

Сауль Альварес 4 мая встретится с Джейкобсом в бою за три титула в среднем весе

Чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес 4 мая встретится с чемпионом IBF Дэниэлом Джейкобсом.

Предположительно бой пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все три титула боксеров в среднем весе.

На счету 28-летнего Альвареса 51 победа, одно поражение и два ничейных результата. Кроме двух титулов в среднем весе, он владеет титулом WBA Regular во втором среднем весе. Ранее Альварес провел два поединка с Геннадием Головкиным (ничья и победа судейским решением).

31-летний Джейкобс выиграл 35 боев при двух поражениях.

#альварес сауль#джейкобс дэниел
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