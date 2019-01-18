Владимир Кличко ведет переговоры с DAZN о повторных боях с Фьюри и Джошуа

Бокс 18 января 2019 12:05 Источник: The Ring Magazine Автор: Спирин Дмитрий

Владимир Кличко провел переговоры со стриминговой платформой DAZN о контракте на три боя, сообщает The Ring.

Владимир обсуждал контракт напрямую с Леном Блаватником, мажоритарным акционером DAZN. Как и Кличко, Лен родился на Украине.



По словам источников, Кличко, которому в марте исполнится 43 года, первый после возвращения в бокс бой хочет провести с соперником среднего уровня. Вторым поединком может стать реванш с Тайсоном Фьюри. Британец победил Кличко решением судей в ноябре 2015 года.

Третий бой предполагаемого контракта - реванш Владимира с Энтони Джошуа. Энтони нокаутировал Кличко в апреле 2017 г. На данный момент это последнее появление украинца на ринге.