Александр Усик: У меня не было злобы к Хуку, но хотелось его по-спортивному наказать

Бокс 18 января 2019 13:47 Автор: Липкин Антон

Украинец победил немца в сентябре 2017 года.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик вспомнил бой с немцем Марко Хуком, который состоялся в сентябре 2017 года.

«Я очень хотел с ним побоксировать, когда еще у него был пояс, потому что он такой наглый, грязный парень, очень самоуверенный, – сказал 32-летний Усик в интервью на своем официальном канале в YouTube. – Вроде завоевал пояс, выиграл у чемпиона мира Кшиштофа Гловацки, но все равно говорили: «Вот если сейчас тут выиграет, то можно говорить, что он сильный». Меня вообще не шибет, что говорят «сильный, несильный». Как можно определить силу?

С Хуком был очень интересный поединок. Как раз тогда я начал более умно действовать. Потому что чем сложнее оппонент, тем больше ты из себя достаешь откуда-то из запасиков, ячеечки открываются. Это хорошо, потому что это рост. Когда эти ячейки не открываются, ты стоишь на месте.

Конечно, хотелось дать ему. Но судья рано остановил, не до конца Марко получил то, что должен был. С Хуком происходило нечто неимоверное: он горел, как дом со сруба, он пылал, а огнетушителя не было. Это его обратная сторона: он обзывался, сквернословил, толкался.

Конечно, хотелось ему врезать. Я ему по печенке нормально врезал. Когда он стоит чуть-чуть помятенький, становишься добрее к человеку. Но у меня не было злобы к нему, хотелось именно по-спортивному красиво наказать его. Так где-то и получилось. Плюс ему рефери помог, хотя можно было еще секунд десять дать, ударчиков пять еще бы вылетело».

Напомним, в 2018 году Усик провел три боя, в которых одержал три победы: над Маирисом Бриедисом, Муратом Гассиевым и Тони Белью.