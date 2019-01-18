Промоутер Ковалева: Сергей очистит свое имя в суде

Российский боксер Сергей Ковалев может получить четыре года колонии по обвинению в избиении женщины.
Промоутер россиянина Кэти Дува сообщила, что бой Ковалева с чемпионом WBO в полутяжелом весе колумбийцем Элейдером Альваресом состоится, несмотря на обвинения 35-летнего спортсмена.
«Бой (с Альваресом) не находится под угрозой. Сергей очистит свое имя в суде», - цитирует промоутера РИА Новости.
Ранее стало известно, что Ковалев был арестован 9 июня в Калифорнии. Потерпевшая женщина заявила, что боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она не ответила ему взаимностью. После этого он проследовал за ней и ударил в лицо, из-за чего она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. На первом слушании дела Ковалев не признал себя виновным. Следующее заседание суда намечено на март.
Напомним, что 2 февраля в штате Техас Ковалев проведет поединок-реванш с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Элейдером Альваресом. Первый бой в августе прошлого года завершился победой Альвареса нокаутом в седьмом раунде.