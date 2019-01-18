Промоутер Ковалева: Сергей очистит свое имя в суде

Бокс 18 января 2019 16:52 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Российский боксер Сергей Ковалев может получить четыре года колонии по обвинению в избиении женщины.

Промоутер россиянина Кэти Дува сообщила, что бой Ковалева с чемпионом WBO в полутяжелом весе колумбийцем Элейдером Альваресом состоится, несмотря на обвинения 35-летнего спортсмена.

«Бой (с Альваресом) не находится под угрозой. Сергей очистит свое имя в суде», - цитирует промоутера РИА Новости.

Ранее стало известно, что Ковалев был арестован 9 июня в Калифорнии. Потерпевшая женщина заявила, что боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она не ответила ему взаимностью. После этого он проследовал за ней и ударил в лицо, из-за чего она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. На первом слушании дела Ковалев не признал себя виновным. Следующее заседание суда намечено на март.

Напомним, что 2 февраля в штате Техас Ковалев проведет поединок-реванш с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Элейдером Альваресом. Первый бой в августе прошлого года завершился победой Альвареса нокаутом в седьмом раунде.