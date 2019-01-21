Федерация бокса России названа лучшей в Европе

Бокс 21 января 2019 11:18 Источник: Федерация бокса России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев награжден престижной премией Европейской конфедерации бокса EUBC Awards как руководитель лучшей национальной федерации бокса по итогам 2018 года.

Награду Кремлеву в номинации «Лучшая национальная федерация EUBC 2018 года» вручил глава конфедерации Франко Фальчинелли.

- Впервые в истории России мы стали лучшими в Европе! Европейская конфедерация бокса EUBC признала Федерацию бокса России лучшей! Мы получили признание благодаря проведенной кропотливой работе! Также наш судья Сергей Крутасов был признан лучшим судьей в Европе! Это значит, что все наши усилия по развитию бокса видят и ценят. У нас впереди большое количество мероприятий и соревнований, в том числе два предолимпийских чемпионата мира, уверен, что мы все проведем на самом высоком уровне! Это только начало! Бокс за сильную Россию!

Церемония награждения в 11 номинациях прошла в Роттердаме в рамках чемпионата Нидерландов по боксу. Также чествовали лучших боксеров и тренеров по итогам года, технических делегатов и судей, журналистов и так далее.

Лучшим судьей 2018 года признан российский специалист Сергей Крутасов.

Умар Кремлев является генеральным секретарем Федерации бокса России с 1 февраля 2017 года, с ноября 2018 года он является членом исполкома AIBA. Председателем Высшего наблюдательного совета Федерации является руководитель службы безопасности Президента РФ Алексей Александрович Рубежной.