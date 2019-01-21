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Бокс21 января 2019 18:36Источник: Федерация бокса РоссииАвтор: Спирин Дмитрий

Кремлев получил премию как руководитель лучшей федерации бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев награжден престижной премией Европейской конфедерации бокса EUBC Awards как руководитель лучшей национальной федерации бокса по итогам 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

- Впервые в истории России мы стали лучшими в Европе! Европейская конфедерация бокса EUBC признала Федерацию бокса России лучшей! Мы получили признание благодаря проведенной кропотливой работе! Также наш судья Сергей Крутасов был признан лучшим судьей в Европе! Это значит, что все наши усилия по развитию бокса видят и ценят.

У нас впереди большое количество мероприятий и соревнований, в том числе два предолимпийских чемпионата мира, уверен, что мы все проведем на самом высоком уровне! Это только начало! Бокс — за сильную Россию!» - цитирует Кремлева официальный сайт федерации.

#Федерация бокса России
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