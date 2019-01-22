Энтони Джошуа: Поветкин – большой панчер, в котором сидит грозный Тайсон

Бокс 22 января 2019 12:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Джошуа и Поветкин провел бой в сентябре 2018 года. Он завершился победой британца в седьмом раунде.

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа высказался в адрес россиянина Александра Поветкина.

«Поветкин – большой панчер, в котором сидит маленький и грозный Тайсон. Такие боксеры просто ждут возможности вырубить тебя.

Мы просматривали его бои и готовились именно к такому силовому навалу. Моя задача была не подпускать его близко, грамотно защищаться и ослаблять его джебами.

Считаю, что я провёл неплохой поединок. Поветкин по-прежнему представляет угрозу для любого тяжеловеса», – сказал Джошуа журналу «Про БОКС».