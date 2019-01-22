Менеджер Лебедева: Для Дениса бой именно с Усиком является самым интересным на сегодняшний день

Бокс 22 января 2019 16:52 Источник: «РИА Новости»

Вадим Корнилов, менеджер Дениса Лебедева, заявил, что команда россиянина не рассматривает других соперников, кроме украинца Александра Усика.

- Денис ждет подтверждения решения Усика. К сожалению, такого подтверждения у нас нет. Я очень надеюсь, что в течение ближайших недели-двух мы все уже точно будем понимать. С другими соперниками мы пока не разговариваем, а ждем, когда команда Усика решит, в каком весе они все-таки продолжат карьеру.

Для Дениса бой именно с Усиком является самым интересным на сегодняшний день. Если говорить о временных сроках следующего боя Лебедева, то ориентируемся на апрель-май, - передает слова Корнилова РИА «Новости».

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация постановила, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик и бывший обладатель титулов WBA и IBF Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019 года.