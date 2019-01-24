Промоутер Усика: Александр хочет драться с выдающимися супертяжами

Бокс 24 января 2019 12:36 Источник: Xsport Автор: Гичунцев Артур

В крайнем поединке украинец нокаутировал британца Тони Беллью.

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира Александра Усика, рассказал о планах своего клиента.

«После отдыха Усик соскучится по боксу. Он хочет драться в супертяжёлом весе, и он хочет драться сразу с выдающимися супертяжами. Саше не нужно разгоняться и боксировать с кем попало. Он хочет брать сразу чемпионов либо экс-чемпионов и на них демонстрировать свой уровень готовности завоевания «короны» в супертяжёлом весе.

Я думаю, что в ближайшие несколько недель мы будем достоверно знать соперника Александра на май на поединок в США в супертяжёлом весе. С наибольшей вероятностью он пройдёт в США уже после Пасхи либо 18 или 25 мая», – приводит слова Красюка Xsport.