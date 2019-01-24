WBA ответила на апелляцию Байсангурова по результату боя с Амирханяном

Бокс 24 января 2019 17:50

Всемирная Боксерская Ассоциация (WBA) провела независимую судейскую экспертизу после апелляции команды Хусейна Байсангурова с требованием пересмотра действий судейской бригады.

Бывший чемпион IBF International и WBA Continental россиянин Хусейн Байсангуров (14 побед -12 нокаутом -1 поражение) проиграл судейским решением (113:115, 112:115, 113:114) в равном поединке обладателю титула WBO International соотечественнику Араму Амирханяну (12-3-0-1 ничья). Примечательно, что при подведении итогов 2018 года телеканал МАТЧ ТВ признал противостояние «Лучшим боем среди российских боксеров».



Как сообщил пресс-службе "ЮКА Промоушен" источник в WBA, десять судей мирового класса работающих не только с WBA, но также со Всемирной Боксерской Организацией (WBO) и Международной Боксерской Федерацией (IBF) из России, Соединённых Штатов, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Панамы во главе с легендарным Луисом Пабоном после пересмотра практически единогласно признали победу Арама Амирханяна. Напомним, что сразу после боя в ринге Амирханян заявил о том, что готов дать реванш Байсангурову если договорится об условиях второго поединка.