Бой-реванш Уайлдера и Фьюри пройдет 27 апреля или 18 мая - Советский спорт
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Бокс29 января 2019 14:18Источник: Boxing SceneАвтор: Липкин Антон

Бой-реванш Уайлдера и Фьюри пройдет 27 апреля или 18 мая

Первый поединок между боксерами завершился вничью.

Бой-реванш между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером с экс-чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри пройдет на арене Barclays Center в Нью-Йорке, сообщает Boxing Scene.

Планируется, что поединок состоится 27 апреля или 18 мая, однако окончательная дата проведения боя пока не определена.

При этом организаторы не хотят ставить бой в апреле, потому что за неделю до этого пройдет другой поединок, который будет показываться по системе PPV – Теренс Кроуфорд – Амир Хан.

Напомним, что первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся 1 декабря прошлого года в Лос-Анджелесе и завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что WBC объявил, что Уайлдер и Фьюри должны начать переговоры о проведении реванша до 5 февраля.

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