Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации бокса России пройдет в Анапе 

Бокс 29 января 2019 18:00

Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации бокса России состоится 1 февраля 2019 года в рамках первого Вероссийского боксерского форума в пос. Витязево (Анапа).

В рамках отчетно-выборной конференции делегаты изберут новый состав исполкома федерации и членов контрольно-ревизионной комиссии. Будет озвучен отчет исполкома с 1 февраля 2017 по 1 февраля 2019 года, а также состоится голосование за внесение изменений в устав Федерации бокса России.

Первый Всероссийский боксерский форум пройдет 1-2 февраля в Анапе, пос. Витязево. В рамках мероприятия соберутся все 85 боксерских регионов России, чтобы обсудить текущие проекты, поделиться мнениями по актуальным вопросам развития вида спорта «бокс», а также задать вопросы руководству Федерации бокса России. Перед публикой выступят руководители федераций, боксерские функционеры, промоутеры, прославленные спортсмены и тренеры, состоятся дискуссионные панели и круглые столы, а чемпионы по боксу и специалисты проведут мастер-классы.

Кульминацией форума станет боксерское шоу 2 февраля - отборочный турнир Кубка по боксу имени президента РФ В.В. Путина, соревнования, призванного выявить лучших боксеров России в двух весовых категориях - легком и первом среднем весе.