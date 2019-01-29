Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации бокса России пройдет в Анапе  - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бокс29 января 2019 18:00

Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации бокса России пройдет в Анапе 

Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации бокса России состоится 1 февраля 2019 года в рамках первого Вероссийского боксерского форума в пос. Витязево (Анапа).

В рамках отчетно-выборной конференции делегаты изберут новый состав исполкома федерации и членов контрольно-ревизионной комиссии. Будет озвучен отчет исполкома с 1 февраля 2017 по 1 февраля 2019 года, а также состоится голосование за внесение изменений в устав Федерации бокса России.

Первый Всероссийский боксерский форум пройдет 1-2 февраля в Анапе, пос. Витязево. В рамках мероприятия соберутся все 85 боксерских регионов России, чтобы обсудить текущие проекты, поделиться мнениями по актуальным вопросам развития вида спорта «бокс», а также задать вопросы руководству Федерации бокса России. Перед публикой выступят руководители федераций, боксерские функционеры, промоутеры, прославленные спортсмены и тренеры, состоятся дискуссионные панели и круглые столы, а чемпионы по боксу и специалисты проведут мастер-классы.

Кульминацией форума станет боксерское шоу 2 февраля - отборочный турнир Кубка по боксу имени президента РФ В.В. Путина, соревнования, призванного выявить лучших боксеров России в двух весовых категориях - легком и первом среднем весе.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта