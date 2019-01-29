Первый Всероссийский боксерский форум и отборочный турнир Кубка по боксу имени Президента РФ В.В. Путина перенесены в Анапу

Бокс 29 января 2019 16:30 Источник: «Советский спорт»

Первый Всероссийский боксерский форум пройдет 1-2 февраля в Анапе. В рамках мероприятия соберутся боксёры из 85 регионов России, чтобы обсудить текущие проекты, поделиться мнениями по актуальным вопросам развития бокса, а также задать вопросы руководству Федерации бокса России. В рамках форума перед публикой выступят руководители федераций, боксерские функционеры, промоутеры, прославленные спортсмены и тренеры, состоятся дискуссии и круглые столы, а чемпионы по боксу и специалисты проведут мастер-классы. Стратегическим партнером первого Всероссийского боксерского форума станет «Столото» — бренд крупнейшего распространителя государственных лотерей в России.

В форуме примут участие олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков, Егор Мехонцев, Вячеслав Яновский, Шамиль Сабиров, Евгений Тищенко и многие другие прославленные боксеры и тренеры.

Кульминацией форума станет боксерское шоу 2 февраля — отборочный турнир Кубка по боксу имени президента РФ В. В. Путина — соревнования, призванного выявить лучших боксеров России в двух весовых категориях — легком и первом среднем весе. Победы в отборочных боях позволят лучшим из лучших боксировать в турнире, который состоится 22 июля в День бокса. Победители получат право выйти в международную стадию соревнований.

В четвертьфинале встретятся три пары боксеров: в легком весе:

— Элнур Самедов (7-1) — Висхан Мурзабеков (19-3); в первом среднем весе:

— Владимир Гальченко (7-3) — Ислам Едисултанов (6-0);

— Алексей Евченко (17-12-1) — Карен Тевосян (20-4-3).

Также в рамках вечера бокса свои поединки проведут Сослан Баев, Федор Гуреев и Илья Квасников.