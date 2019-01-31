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Бокс31 января 2019 14:27Источник: The Ring MagazineАвтор: Сметанникова Дарья

Головкин может получить 45 млн долларов за два боя

Казахстанский боксер Геннадий Головкин провел встречу с промоутером Эдди Хирном и исполнительным директором стриминговой компании DAZN Джоном Скиппером.

По информации The Ring, бывший чемпион мира в среднем весе получил предложение на два боя, за которые получит 45 миллионов долларов.

Если контракт будет подписан, то Головкин проведет следующий бой в мае или июне. Вероятнее всего, что он подерется с чемпионом WBO Деметриусом Андраде. Во втором поединке по контракту Головкин может встретиться с Саулем Альваресом.

Ранее стало известно, что по контракту с DAZN Альварес за 10 боев заработает 350 млн долларов.

#головкин геннадий#альварес сауль#андраде деметриус
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