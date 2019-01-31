Иван Баранчик отказался от дальнейшего участия в WBSS

Бокс 31 января 2019 17:14 Источник: Allboxing.ru

Чемпион IBF в первом полусреднем весе Иван Баранчик принял решение отказаться от дальнейшего участия в турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Как рассказал в интервью ESPN менеджер боксера Дэвид Макуотер, причиной отказа стали финансовые аспекты, отсутствие информации о времени и месте проведения полуфинальных поединков (по плану они должны были пройти с января по март, но до сих пор не анонсированы), а также тот факт, что организаторы турнира не информируют участников о ситуации.

«Мы получили гонорар за четвертьфинал, но бонуса за победу пришлось ждать около двух месяцев, и его выплатили только после нашей угрозы обратиться в суд, — рассказал Макуотер. — А теперь они отказываются внести на эскроу-счет хотя бы часть гонорара за полуфинальный бой. У нас есть ощущение, что они не смогут заплатить. Мы также не верим, что полуфинальный бой вообще состоится. Мы теряем время, Иван теряет возможные бои. Мы выходим из турнира, не потому что у нас уже есть какой-то другой план, но я уверен, что мы вскоре получим какое-нибудь предложение. У Ивана имеется чемпионский пояс, так что ему не придется сидеть и ждать. Он воспринимает бокс как работу, тренируется каждый день, поэтому сложно объяснить ему все эти задержки из-за отсутствия денег у организаторов».

Напомним, что в четвертьфинальном поединке WBSS, состоявшемся в октябре 2018 года, 26-летний Баранчик одержал досрочную победу над не имевшим до этого поражений Энтони Йигитом и завоевал вакантный пояс IBF.