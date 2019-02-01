Абель Санчес: Гассиев с нетерпением ждет возможности снова подраться с Усиком

Бокс 01 февраля 2019 15:17 Источник: World Boxing News Автор: Сметанникова Дарья

Тренер Абель Санчес рассказал, что его подопечный Мурат Гассиев настроен на реванш с украинцем Александром Усиком.

Гассиев дошел до финала Всемирной боксерской суперсерии, в котором уступил Усику. После этого боя Гассиев перенес операцию на плече.

«Гассиев — очень позитивный человек. Сейчас он заканчивает процесс восстановления от травмы. Что касается боя с Усиком, он знает, что не был готов на сто процентов. Мурат с нетерпением ждёт возможности снова подраться с Усиком в будущем. Переход в Мурата в супертяжи? Это обсуждалось, но решение будет принято, как только он вернется к тренировкам. Как только мы вернемся к работе, мы посмотрим, какие есть перспективы.

Я думаю, что Александр Усик будет прекрасно выступать в супертяжёлом весе. Он очень талантливый боец. У него отличные навыки. Его уклоны и скорость рук помогут ему. Единственное, что может стать проблемой, это габариты соперников. Это может сказаться в поздних раундах», - цитирует Санчеса World Boxing News.