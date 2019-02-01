Абель Санчес: Гассиев с нетерпением ждет возможности снова подраться с Усиком - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бокс01 февраля 2019 15:17Источник: World Boxing NewsАвтор: Сметанникова Дарья

Абель Санчес: Гассиев с нетерпением ждет возможности снова подраться с Усиком

Тренер Абель Санчес рассказал, что его подопечный Мурат Гассиев настроен на реванш с украинцем Александром Усиком.

Гассиев дошел до финала Всемирной боксерской суперсерии, в котором уступил Усику. После этого боя Гассиев перенес операцию на плече.

«Гассиев — очень позитивный человек. Сейчас он заканчивает процесс восстановления от травмы. Что касается боя с Усиком, он знает, что не был готов на сто процентов. Мурат с нетерпением ждёт возможности снова подраться с Усиком в будущем. Переход в Мурата в супертяжи? Это обсуждалось, но решение будет принято, как только он вернется к тренировкам. Как только мы вернемся к работе, мы посмотрим, какие есть перспективы.

Я думаю, что Александр Усик будет прекрасно выступать в супертяжёлом весе. Он очень талантливый боец. У него отличные навыки. Его уклоны и скорость рук помогут ему. Единственное, что может стать проблемой, это габариты соперников. Это может сказаться в поздних раундах», - цитирует Санчеса World Boxing News.

#гассиев мурат#санчес абель#усик александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта