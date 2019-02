Итальянский боксер Кармин Томмазоне проиграл техническим нокаутом мексиканцу Оскару Вальдесу в бою за титул WBO в полулегком весе.

После поединка спортсмен выступил перед болельщиками и сделал предложение своей девушке прямо на ринге.

Carmine Tommasone comes away from the night as a winner as well. Congratulazioni, Carmine! #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/nRC4u3F47y