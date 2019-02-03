Александр Шлеменко: Не вижу смысла драться Ковалеву с Биволом. Это неинтересно

Бокс 03 февраля 2019 12:30 Источник: Чемпионат.com Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 3 февраля, россиянин победил колумбийца Элейдера Альвареса, после чего заявил о желании провести встречу с Дмитрием Биволом.

Бывший чемпион Bellator, известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко дал комментарий после победы Сергея Ковалева в бою за звание чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.

«Если Ковалёву будет удаваться тренироваться так, как сейчас, то он сможет выступать ещё долгое время. Он хорошо себя чувствует, бой это показал. Ему нужно драться и драться. Может ли он объединить пояса?

Я не вижу смысла драться ему с тем же Димой Биволом. Это неинтересно. У них нормальные отношения. В этих боях нет смысла.

С кем ему драться? Боксёры же растут, постоянно что-то меняется. Найти соперника не так сложно, иностранцев очень много, а ведь весь мир против нас. Желающих разобраться с тобой и забрать титул всегда можно найти», – сказал Шлеменко «Чемпионату».