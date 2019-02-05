Бетербиев принял вызов Ковалева: Сергей, давай сделаем это

В крайнем поединке Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса.
Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев готов провести поединок против чемпионом мира по версии WBO Сергея Ковалева.
«Теперь у него есть пояс. Я также владею титулом. Сейчас самое подходящее время для нашего боя.
Это будет большой поединок. Сергей, давай сделаем это, у нас будет хороший бой», – приводит слова Бетербиева TVA Sports.
Ковалев после поединка с Альваресом заявил журналистам, что хотел бы встретиться на ринге с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым.