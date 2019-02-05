Бетербиев принял вызов Ковалева: Сергей, давай сделаем это - Советский спорт
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Бокс05 февраля 2019 08:00Источник: TVA SportsАвтор: Гичунцев Артур

Бетербиев принял вызов Ковалева: Сергей, давай сделаем это

В крайнем поединке Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса.

Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев готов провести поединок против чемпионом мира по версии WBO Сергея Ковалева.

«Теперь у него есть пояс. Я также владею титулом. Сейчас самое подходящее время для нашего боя.

Это будет большой поединок. Сергей, давай сделаем это, у нас будет хороший бой», – приводит слова Бетербиева TVA Sports.

Ковалев после поединка с Альваресом заявил журналистам, что хотел бы встретиться на ринге с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым.

#бетербиев артур#ковалев сергей
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