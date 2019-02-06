Менеджер Бивола: Бой с Ковалевым - это один из самых реалистичных сценариев

Бокс 06 февраля 2019 14:16 Источник: «Мир бокса» Автор: Сметанникова Дарья

Менеджер Вадим Корнилов сообщил, что чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол может подраться с соотечественником обладателем пояса WBO Сергеем Ковалевым.

Ковалев в выходные победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе.

«Мы очень рады победе Ковалева. Все вместе смотрели и болели за него. Я уверен, что, когда начнется объединение титулов, это будут очень интересные и конкурентные бои. Конечно же, не хотелось бы объединять титулы с другими боксерами из России, но, скорее всего, придется.

Я думаю, что бой с Ковалевым абсолютно актуален. Ковалев всегда соглашается и выходит на самые сложные бои, и я думаю, что в перспективе бой Бивол – Ковалев — это один из самых реалистичных сценариев», - приводит слова Корнилова промоутерская компания «Мир бокса».

9 марта Бивол проведет защиту своего пояса WBA в бою с американцем Джо Смитом-младшим.