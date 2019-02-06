Кэти Дува: Ковалев обеспечил себе включение в Международный зал боксерской славы

Бокс 06 февраля 2019 17:01 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Сергей Ковалев в выходные победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе.

Промоутер россиянина Кэти Дува прокомментировала победу Ковалева.

«Сейчас полутяжелый вес активно развивается. Для Сергея есть очень много хороших вариантов для проведения боев. Встречи с Ковалевым должны добиваться, а не наоборот. Он вернулся на вершину полутяжелого веса и, возможно, даже снова окажется в десятке лучших в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Думаю, Сергей обеспечил себе включение в Международный зал боксерской славы. Это произойдет со временем», - цитирует Дуву РИА Новости.

Для 35-летнего россиянина эта победа стала 33-й в карьере. Также в его активе 3 поражения и одна ничья.

Отметим, что единственным представителем России в Международном зале боксерской славы является экс-абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Константин Цзю.