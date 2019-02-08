Власов может провести следующий бой в родной Самаре

Бокс 08 февраля 2019 10:16

Российский боксер Максим Власов может провести следующий бой в родных стенах в Самаре.

В ноябре Власов единогласным решением судей проиграл экс-чемпиону WBO в первом тяжелом весе Кшиштофу Гловацкому и не смог выйти в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Для 32-летнего россиянина эта неудача стала первой в первом тяжелом весе при 12 победах. Всего в активе боксера 42 победы, 25 нокаутов при трех поражениях.

«Меня не перестает поражать сила духа Максима Власова. Возможно нам получиться дать российскому боксеру еще один шанс стать чемпионом. Следующий бой Макса планируем на май в его родной Самаре. Окончательно говорить рано, проводим один за другим переговоры, обсуждаем соперника. Думаю, что очень скоро выйдем на подписание контракта. Надеюсь, все получится, и мы увидим качественный зрелищный бокс. Хочу сказать, что для Власова это будет не просто шанс закрыть поражение. Нужно будет продемонстрировать свою лучшую форму, пройти проверку с топовым боксером, чтобы вернуться на боксерский Олимп и завоевать восторги поклонников», - завил председатель совета директоров промоуторской компании «ЮКА Промоушен» Зяки Юнисов.