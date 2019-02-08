Победитель первенства России по боксу был застрелен в Белгороде - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бокс08 февраля 2019 11:31Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Победитель первенства России по боксу был застрелен в Белгороде

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Белгородской области.

Российский боксер, победитель первенства страны Александр Костромин был убит рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка".

Отмечается, что спортсмена застрелили накануне, 7 февраля.

"Тело Костромина с огнестрельным ранением было обнаружено в четверг вечером недалеко от дома, где он проживал. В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа", – рассказали в ведомстве.

9 февраля спортсмну должно было исполниться 30 лет. Он выступал в весовой категории до 80 кг. В 2005 году боксер стал победителем первенства России, а в 2014 году взял золото международного турнира по боксу в Крыму.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта