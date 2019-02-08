Победитель первенства России по боксу был застрелен в Белгороде

Бокс 08 февраля 2019 11:31 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Белгородской области.

Российский боксер, победитель первенства страны Александр Костромин был убит рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка".

Отмечается, что спортсмена застрелили накануне, 7 февраля.

"Тело Костромина с огнестрельным ранением было обнаружено в четверг вечером недалеко от дома, где он проживал. В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа", – рассказали в ведомстве.

9 февраля спортсмну должно было исполниться 30 лет. Он выступал в весовой категории до 80 кг. В 2005 году боксер стал победителем первенства России, а в 2014 году взял золото международного турнира по боксу в Крыму.