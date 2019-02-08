Тищенко получил нового соперника на турнире в Екатеринбурге

Бокс 08 февраля 2019 15:49 Источник: RCC Boxing Promotions Автор: Липкин Антон

Российский боксер проведет бой с Томасом Остуайдзеном из ЮАР.

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет следующий бой против Томаса Остуайдзена из ЮАР, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions. Поединок пройдет 22 февраля в Екатеринбурге.

Изначально планировалось, что соперником Тищенко станет Вацлав Пейсар из Чехии, но организаторы решили выбрать для 27-летнего российского боксера другого оппонента.

При этом бывший чемпион мира по версии IBO Остуайдзен должен был встретиться в Екатеринбурге с Юрием Кашинским, но российский тяжеловес получил травму при подготовке к бою и снялся с турнира.

Напомним, что на профессиональном ринге Тищенко провел три поединка и во всех одержал победу.