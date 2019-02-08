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Бокс08 февраля 2019 15:49Источник: RCC Boxing PromotionsАвтор: Липкин Антон

Тищенко получил нового соперника на турнире в Екатеринбурге

Российский боксер проведет бой с Томасом Остуайдзеном из ЮАР.

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет следующий бой против Томаса Остуайдзена из ЮАР, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions. Поединок пройдет 22 февраля в Екатеринбурге.

Изначально планировалось, что соперником Тищенко станет Вацлав Пейсар из Чехии, но организаторы решили выбрать для 27-летнего российского боксера другого оппонента.

При этом бывший чемпион мира по версии IBO Остуайдзен должен был встретиться в Екатеринбурге с Юрием Кашинским, но российский тяжеловес получил травму при подготовке к бою и снялся с турнира.

Напомним, что на профессиональном ринге Тищенко провел три поединка и во всех одержал победу.

#тищенко евгений#остуайдзен томас
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