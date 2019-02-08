Тимофей Цзю завоевал региональный титул чемпиона WBA

Бокс 08 февраля 2019 17:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Тимофей Цзю завоевал титул чемпиона Океании WBA.

В Сиднее Цзю-младший победил британца Дентона Васселла техническим нокаутом во втором раунде. Тимофей Цзю стал обладателем титула чемпиона Океании WBA в первом среднем весе.

Отец боксера Константин Цзю поздравил сына: «Прими мои поздравления. Но это начало твоего пути. Горжусь тобой», - написал бывший абсолютный чемпион мира в инстаграме.

Тимофей Цзю уже имеет титул чемпиона Азии по версии WBC. Всего на счету 24-летнего боксера 12 боев, в которых он одержал 12 побед.