Тимофей Цзю завоевал региональный титул чемпиона WBA

Тимофей Цзю завоевал титул чемпиона Океании WBA.
В Сиднее Цзю-младший победил британца Дентона Васселла техническим нокаутом во втором раунде. Тимофей Цзю стал обладателем титула чемпиона Океании WBA в первом среднем весе.
Отец боксера Константин Цзю поздравил сына: «Прими мои поздравления. Но это начало твоего пути. Горжусь тобой», - написал бывший абсолютный чемпион мира в инстаграме.
Тимофей Цзю уже имеет титул чемпиона Азии по версии WBC. Всего на счету 24-летнего боксера 12 боев, в которых он одержал 12 побед.
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Хорошие новости из Австралии. Мой сын Тимофей @timtszyu только что во втором раунде выиграл и отстоял свой титул WBC CONTINENTAL и завоевал WBA OCEANIA . Прими мои поздравления. Но это начало твоего пути. Горжусь тобой. #nevergiveup #чемпион #wbaboxing #wbcboxing #proudfather
Публикация от Kostya Tszyu (@kostyatszyu)