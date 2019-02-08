Костя Цзю: Я не проводил поединков против российских боксеров, и сын не будет - Советский спорт
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Бокс08 февраля 2019 18:39Источник: ТАСС

Костя Цзю: Я не проводил поединков против российских боксеров, и сын не будет

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю – о победе сына Тимофея в поединке за региональный титул чемпионат WBA.

– К сожалению, сам бой не видел, но за сына рад. Следующий бой рассчитываем провести в России ближе к маю. Что касается соперника Тимофея, неизвестно, не будем загадывать, но им точно не станет россиянин. В своей профессиональной карьере я не проводил поединков против российских боксеров, и сын не будет.

Неизвестно, когда произойдет переход из региональных ассоциаций на новый уровень, но пока все идет своим чередом, Тим должен набраться опыта.

Завоевать временный региональный титул WBA уже является большим успехом, особенно учитывая уровень соперника, – приводит слова Цзю-старшего ТАСС.

Напомним, в Сиднее Цзю-младший победил британца Дентона Васселла техническим нокаутом во втором раунде. Тимофей уже имеет титул чемпиона Азии по версии WBC. Всего на счету 24-летнего боксера 12 боев, в которых он одержал 12 побед.

#цзю константин#Цзю Тимофей
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