Ковалев может провести бой против Смита

Об этом сообщила Кэти Дува, промоутер российского бойца.
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев может провести бой против британца Каллума Смита.
«Сергей снова стал лидером дивизиона, и он никогда никого не избегал. Те, кто желают встретиться с Ковалевым, выскажут соответствующее желание, а Ковалев выберет соперника», – приводит слова Дувы «Газета.Ru» со ссылкой на BoxingScene.com.
Напомним, Смит, который выиграл первый сезон Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе и являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в данном дивизионе, является одним из претендентов на бой с Ковалевым.