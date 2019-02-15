Ковалев может провести бой против Смита

Бокс 15 февраля 2019 09:59 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщила Кэти Дува, промоутер российского бойца.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев может провести бой против британца Каллума Смита.

«Сергей снова стал лидером дивизиона, и он никогда никого не избегал. Те, кто желают встретиться с Ковалевым, выскажут соответствующее желание, а Ковалев выберет соперника», – приводит слова Дувы «Газета.Ru» со ссылкой на BoxingScene.com.

Напомним, Смит, который выиграл первый сезон Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе и являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в данном дивизионе, является одним из претендентов на бой с Ковалевым.