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Бокс15 февраля 2019 09:59Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Ковалев может провести бой против Смита

Об этом сообщила Кэти Дува, промоутер российского бойца.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев может провести бой против британца Каллума Смита.

«Сергей снова стал лидером дивизиона, и он никогда никого не избегал. Те, кто желают встретиться с Ковалевым, выскажут соответствующее желание, а Ковалев выберет соперника», – приводит слова Дувы «Газета.Ru» со ссылкой на BoxingScene.com.

Напомним, Смит, который выиграл первый сезон Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе и являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в данном дивизионе, является одним из претендентов на бой с Ковалевым.

#ковалев сергей#смит каллум#дува кэти
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