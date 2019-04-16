Александр Поветкин: Если Уайт согласится, то я выйду против него Российский боксер заявил, что не отказывался от боя с Диллианом Уайтом.

Александр Поветкин рассказал о возможном бое с американцем Диллианом Уайтом.

«Уайт - хороший, известный боксер, чемпион по версии WBC. Мы уже давно согласились на этот бой, но с их стороны никакого ответа, насколько я знаю, не было. Если они дадут ответ, что бой будет, то я выйду против него. Пока интересно и пока получается - надо боксировать с сильными», - цитирует Поветкина «Мир бокса».

В своем предыдущем бою Александр Поветкин в сентябре 2018 года в Лондоне проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа.

39-летний россиянин одержал 34 победы и потерпел два поражения в профессиональной карьере. 30-летний Уайт имеет 25 побед и одно поражение от чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.