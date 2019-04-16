Хрюнов – Ломаченко: Либо встреться с Андреевым, либо оставь пояс WBO В прошлые выходные Василий Ломаченко защитил пояса WBA (Super) и WBO в легком весе, нокаутировав британца Энтони Кроллу.

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что занимается правом российского боксера Романа Андреева провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

«Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Хватит Василию заниматься фантазией – Майки Гарсия… Роман Андреев с прошлого лета - обязательный претендент по версии WBO. Василий, вот ты либо оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, либо немедленно встреться с Романом. Сейчас идет напряженная полемика с WBO и командой Василия Ломаченко», - цитирует Хрюнова «Р-Спорт».

32-летний Андреев в своей карьере одержал 22 победы и занимает первое место в рейтинге WBO. У Ломаченко 13 побед и одно поражение.