Следующий бой Гвоздика может состояться в августе или сентябре против Брауна - Советский спорт
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16 апреля 2019 20:30БоксСметанникова Дарья

Следующий бой Гвоздика может состояться в августе или сентябре против Брауна

В крайнем поединке украинец победил Дуду Нгумбу в марте 2019 года.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о планах на следующий бой.

«Если говорить о потенциальных соперниках, то возьмем чемпионов. Кстати, большинство — выходцы из постсоветского пространства. Помимо них можно с десяток приличных боксеров перечислить. Наиболее вероятно, что следующий бой проведу в августе или сентябре, а соперником станет Маркус Браун», - цитирует Гвоздика издание «Сегодня».

Маркус Браун является временным чемпионом мира по версии WBA.

На счету 32-летнего украинца 17 побед (14 – нокаутом) и ни одного поражения. У 28-летнего американца 17 побед (13 – нокаутом).

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