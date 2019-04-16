Следующий бой Гвоздика может состояться в августе или сентябре против Брауна В крайнем поединке украинец победил Дуду Нгумбу в марте 2019 года.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о планах на следующий бой.

«Если говорить о потенциальных соперниках, то возьмем чемпионов. Кстати, большинство — выходцы из постсоветского пространства. Помимо них можно с десяток приличных боксеров перечислить. Наиболее вероятно, что следующий бой проведу в августе или сентябре, а соперником станет Маркус Браун», - цитирует Гвоздика издание «Сегодня».

Маркус Браун является временным чемпионом мира по версии WBA.

На счету 32-летнего украинца 17 побед (14 – нокаутом) и ни одного поражения. У 28-летнего американца 17 побед (13 – нокаутом).