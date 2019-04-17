Соперник Джошуа сдал положительный допинг-тест У Джаррелла Миллера обнаружен эндуробол.

Американский боксер Джаррелл Миллер сдал положительный тест на допинг, сообщает ESPN. В его организме обнаружен запрещенный препарат эндуробол.

Таким образом, под угрозой срыва оказался бой Миллера с чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа из Великобритании, который был запланирован на 1 июня в «Мэдисон Сквер Гардене» в Нью-Йорке.

Отметим, что допинг-проба была взята 20 марта Добровольной антидопинговой ассоциацией.

Добавим, что на счету 30-летнего Миллера 23 победы (из них 20 – нокаутом) при одной ничьей.

Свой предыдущий бой он провел 17 ноября 2018 года против Богдана Дину из Румынии.