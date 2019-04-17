Соперником Джошуа может стать Луис Ортис - Советский спорт
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17 апреля 2019 12:23БоксСпирин Дмитрий

Соперником Джошуа может стать Луис Ортис

Известный кубинский суперяжеловес Луис Ортис может стать соперником чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа в поединке, намеченном на 1 июня, если Джаррелл Миллер будет дисквалифицирован за допинг.

Как сообщил промоутер Эдди Хирн, "Кинг Конг" Ортис изначально рассматривался в качестве запасного варианта на случай, если Миллер не сможет выйти на ринг в назначенный день.

В послужном списке 40-летнего Ортиса - 31 победа (26 - нокаутом) и 1 поражение.

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