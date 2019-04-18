Бой Джошуа - Миллер отменен из-за проваленного американцем допинг-теста

Во вторник стало известно, что Миллер провалил добровольный тест VADA – в пробе спортсмена был обнаружен запрещенный препарат эндуробол.
Джаррел не считает себя виновным и заявил, что его команда попробует разобраться в произошедшем.
Команда Джошуа начала поиск соперника для боя в Нью-Йорке. Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что не собирается отменять бой, поскольку на турнир продано уже 17 тысяч билетов, а из Великобритании в США прилетит около 10 тысяч английских болельщиков.
Ранее сообщалось, что Миллера может заменить 40-летний кубинец Луис Ортис.
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