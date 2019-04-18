Рамирес бросил вызов Ковалеву Чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес, недавно успешно дебютировавший в полутяжелой весовой категории, намерен в ближайшее время определиться с переходом в новый вес, и в этом случае ему будет интересен поединок против чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

Сейчас Рамирес владеет титулом WBO во втором среднем весе, и по правилам организации если он откажется от титула ради перехода в новый вес, то может сразу занять первое место в рейтинге WBO в полутяжелом весе и получить статус обязательного претендента.

«Я хочу боя с Ковалевым, — цитирует Рамиреса Boxingscene.com. — Я долго время наблюдаю за ним. Он хороший чемпион и входил в рейтинг лучших боксеров мира. Поэтому я хочу встретиться с ним на ринге.

«Я чувствую себя хорошо. Полутяжелый вес намного комфортнее для меня, — отметил Рамирес. — И честно говоря, я не заметил особой разницы в силе удара моего соперника , потому что и во втором среднем достаточно бьющих парней. Примерно через неделю, после того как я поговорю со своим промоутером и командой, мы примем решение».