Рамирес бросил вызов Ковалеву - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2019 09:58БоксСпирин Дмитрий

Рамирес бросил вызов Ковалеву

Чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес, недавно успешно дебютировавший в полутяжелой весовой категории, намерен в ближайшее время определиться с переходом в новый вес, и в этом случае ему будет интересен поединок против чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

Сейчас Рамирес владеет титулом WBO во втором среднем весе, и по правилам организации если он откажется от титула ради перехода в новый вес, то может сразу занять первое место в рейтинге WBO в полутяжелом весе и получить статус обязательного претендента.

«Я хочу боя с Ковалевым, — цитирует Рамиреса Boxingscene.com. — Я долго время наблюдаю за ним. Он хороший чемпион и входил в рейтинг лучших боксеров мира. Поэтому я хочу встретиться с ним на ринге.

«Я чувствую себя хорошо. Полутяжелый вес намного комфортнее для меня, — отметил Рамирес. — И честно говоря, я не заметил особой разницы в силе удара моего соперника , потому что и во втором среднем достаточно бьющих парней. Примерно через неделю, после того как я поговорю со своим промоутером и командой, мы примем решение».

17/04 18:45Футбол
«Китаец – это оскорбление, если сопровождается отборным матом». Допрос Пака в судеПосле сегодняшних показаний потерпевшего шансы Кокорина и Мамаева отделаться символическим наказанием уменьшаются
17/04 15:53Хоккей
Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываютсяНикита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.
17/04 18:00Футбол
Джордже Деспотович: Американцы отказались от моих услуг из-за ИбрагимовичаОн играл против Аршавина, не попал в Город Ангелов из-за Златана Ибрагимовича, а сейчас забивает за «Оренбург»
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
17/04 19:26Футбол
«Аяксом» весь мир восхищается, а над «Спартаком» смеетсяРецепт успеха красно-белых из Амстердама.  
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
17/04 21:00Футбол
Евгений Ловчев: «Аякс» принадлежит аяксидам, а «Спартак» спартаковцам – нетНаш обозреватель объясняет успех голландского клуба хорошей работой скаутской службы, сильной академией и воспитанием правильного духа. «Спартак» все это давно утратил.
17/04 20:30Футбол
Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел КиевБывший нападающий голландского «Витесса» рассказывает о феномене «Аякса», которые возвращает былое величие.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
17/04 11:39Футбол
Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
18/04 00:02Футбол
7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
17/04 16:36Футбол
Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионовЛионель Месси пятый раз в карьере забил десять мячей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Больше таких сезонов (7) было только у Криштиану Роналду.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
17/04 23:26Хоккей
«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
17/04 22:46Хоккей
«Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольныПосле третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
Новости
11:05 Футбол Сон Хын Мин: Я впервые в полуфинале Лиги чемпионов – это потрясающе
10:54 Фристайл Тудегешева завершила спортивную карьеру
10:52 Хоккей Брэд Маршанд: Никто не ожидал, что с «Торонто» будет четыре победы подряд
10:39 Шорт-трек Виктор Ан: Отвел себе год для решения, иду ли еще на один олимпийский цикл
10:24 ММА Роберт Уиттакер: Я мог бы дать Джону Джонсу конкурентный бой
10:17 Футбол Рууд Гуллит: Купить команду-победителя невозможно
09:58 Бокс Рамирес бросил вызов Ковалеву
09:49 Хоккей Хинтц, Пастрняк и Рантанен — три звезды игрового дня в НХЛ
09:35 Бокс Бой Джошуа - Миллер отменен из-за проваленного американцем допинг-теста
09:26 Хоккей Никита Гусев: Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ
09:20 Хоккей НХЛ объявила претендентов на приз «Селке Трофи»
08:38 Баскетбол Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» одержать вторую победу над «Ютой»
08:23 Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и увеличил преимущество в серии
08:09 Футбол Рио Фердинанд: Думаю, «Ливерпуль» победит в Лиге чемпионов
08:00 Баскетбол Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» увеличить преимущество в серии c «Детройтом»
07:38 Хоккей Рашит Давыдов: Я сторонник вызова вратарей, которые реально хотят играть за сборную
07:17 Хоккей Евгений Малкин: Никто не уважает нашу команду, все хотят побить «Пингвинз»
07:02 Баскетбол 37 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Индиану»
06:39 Горнолыжный спорт Канадский горнолыжник скончался при падении в горах
06:22 Хоккей «Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика