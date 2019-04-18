Ковалев может провести защиту титула в Челябинске - Советский спорт
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18 апреля 2019 11:32БоксЛипкин Антон

Ковалев может провести защиту титула в Челябинске

Бой с Энтони Ярдом пройдет в июне.

Бой между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом может пройти в начале июня в Челябинске, сообщает News.ru.

В проведении поединка в родном для 36-летнего российского боксера регионе заинтересован исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

«Смена главы региона – это важный и планомерный процесс, в котором играет большую роль имиджевая составляющая, – заявил челябинский журналист Константин Устьянцев. – Согласившись возглавить хоккейный клуб «Трактор», Текслер обозначил спорт как один из важных приоритетов своей политики.

Если Ковалев действительно будет драться у нас, то организовать боксерское шоу с участием одного из ярчайших российских боксеров, уроженца Челябинска на родной земле – тоже имиджевый ход».

Добавим, что за проведение поединка также боролась промоутерская компания RCC Boxing Promotions во главе с Игорем Алтушкиным. В их планах организовать бой в Екатеринбурге в рамках проведения Международного боксерского форума.

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