Президент WBO: У Ломаченко нет обязательно претендента В течение 18 месяцев украинец должен провести защиту титула.

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель сообщил, что обладатель чемпионского пояса в полулегком весе Василий Ломаченко должен провести защиту титула в полутора лет.

«У Ломаченко пока нет обязательного претендента, – приводит «Р-Спорт» слова Валькарселя, – у него есть 18 месяцев с момента боя с Педрасой для того, чтобы провести обязательную защиту титула».

Ранее стало известно о том, что соперником Ломаченко может стать российский боксер Роман Андреев.

Напомним, в декабре 2018 года Ломаченко завоевал титул WBO, победив Хосе Педрасу из Пуэрто-Рико.