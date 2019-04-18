Президент WBO: У Ломаченко нет обязательно претендента - Советский спорт
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18 апреля 2019 17:20БоксЛипкин Антон

Президент WBO: У Ломаченко нет обязательно претендента

В течение 18 месяцев украинец должен провести защиту титула.

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель сообщил, что обладатель чемпионского пояса в полулегком весе Василий Ломаченко должен провести защиту титула в полутора лет.

«У Ломаченко пока нет обязательного претендента, – приводит «Р-Спорт» слова Валькарселя, – у него есть 18 месяцев с момента боя с Педрасой для того, чтобы провести обязательную защиту титула».

Ранее стало известно о том, что соперником Ломаченко может стать российский боксер Роман Андреев.

Напомним, в декабре 2018 года Ломаченко завоевал титул WBO, победив Хосе Педрасу из Пуэрто-Рико.

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