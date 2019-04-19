Гассиев подписал контракт с компанией Хирна. Он проведет бой в супертяжелом весе - Советский спорт
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19 апреля 2019 08:07БоксГичунцев Артур

Гассиев подписал контракт с компанией Хирна. Он проведет бой в супертяжелом весе

В крайнем поединке россиянин проиграл украинцу Александру Усику.

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев этим летом дебютирует в супертяжелом весе. Об этом заявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн.

«Рад сообщить о подписании бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева. Он переходит в супертяжелый вес и проведет первый поединок в июне», – написал Хирн в своем Twitter.

В активе 25-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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