Миллер признался в употреблении допинга перед боем с Джошуа (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 10:56БоксСметанникова Дарья

Миллер признался в употреблении допинга перед боем с Джошуа (видео)

Атлетическая комиссия Нью-Йорка (NYSAC) отказала в выдаче боксерской лицензии американскому тяжеловесу Джарреллу Миллеру, который 1 июня должен был встретиться с чемпионом мира по трем версиям Энтони Джошуа.

Джаррелл Миллер признался в употреблении запрещенного вещества.

«Я все испортил. Было много вариантов справиться с ситуацией, но я выбрал неправильный, и поплатился за это. Я упустил огромную возможность и мне больно от этого. Я навредил своей семье, друзьям, команде и болельщикам. Я справлюсь с этим правильно и вернусь, став лучше», - сообщил Миллер в своем инстаграме.

Команда Джошуа начала поиск соперника для боя в Нью-Йорке. Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что не собирается отменять бой, поскольку на турнир продано уже 17 тысяч билетов, а из Великобритании в США прилетит около 10 тысяч английских болельщиков.

Ранее сообщалось, что Миллера может заменить 40-летний кубинец Луис Ортис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от JARRELL BIGBABY MILLER (@bigbabymiller)

20/04 11:01ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Штырков попал в больницу, Олейник сразится с Оверимом. ОнлайнСегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/04 07:58Хоккей
Как ЦСКА отметил победу в Кубке Гагарина. И что еще произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
19/04 14:06Футбол
Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд!Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери пятый раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. Денису Черышеву явно не повезло.
19/04 10:00Футбол
Кого ждут в «Эгоисте» после суперматча в Краснодаре? Интриги 24-го тура РПЛВ очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.
19/04 12:40Футбол
Что такое «Аякс»? Это сбывшийся сон Сергея ГалицкогоЮрий Цыбанев на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
20/04 01:45Хоккей
«Идем по пути ЦСКА – возьмем Кубок через год»: Эмоции игроков «Авангарда» после поражения в финалеЭмоции хоккеистов омского клуба после поражения в финале Кубка Гагарина.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
20/04 00:50Хоккей
Игорь Есмантович: В следующем сезоне ЦСКА будет еще сильнееПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович после вручения Кубка Гагарина рассказал о победе и перспективах чемпионской команды.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
20/04 01:00Хоккей
Дмитрий Чернышенко: Победа сильнейшего в равных условиях – цель КХЛПрезидент КХЛ - о финале Кубка Гагарина.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 09:20Хоккей
Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.
18/04 20:22Футбол
По делу Кокорина и Мамаева допросили ЕвсееваИтоги седьмого дня заседаний по делу Кокорина и Мамаева не внес в ход процесса практически ничего нового.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
Новости
11:29 Лыжный спорт Елена Вяльбе отмечает День рождения
11:26 Хоккей Бузова рассказала, почему стала болеть за «Авангард»
11:19 Футбол Филипе Коутиньо: Было бы здорово сыграть с Неймаром на клубном уровне
11:11 Футбол Роман Зобнин: Поражение в дерби выбило «Спартак» из колеи на несколько дней
11:06 Футбол Лукаку покинет «Манчестер Юнайтед» нынешним летом
11:00 Футбол Федор Чалов: ЦСКА надо реабилитироваться после поражения от «Оренбурга»
10:56 Бокс Миллер признался в употреблении допинга перед боем с Джошуа (видео)
10:50 Хоккей Легендарному Александру Мальцеву – 70 лет
10:49 Футбол Роман Зобнин: Думаю, я был бы интересен клубам из Англии или Германии
10:38 Футбол СМИ: Иско может стать игроком «Ювентуса» за 85 млн евро
10:33 Футбол Клопп не переживает из-за необходимости борьбы на два фронта
10:29 Футбол «Уфа» - «Арсенал»: Стартовые составы
10:25 Футбол Маурисио Почеттино: «Манчестер Сити» не станет мстить нам за вылет из Лиги чемпионов
10:20 ММА В Санкт-Петербурге сегодня состоится турнир UFC
10:11 Хоккей Максим Сушинский: Нужно строить команду на следующий год
10:08 Футбол Самедов стал послом финального матча Лиги Европы
09:48 ММА Нурмагомедов – Махачеву: Никакой недооценки, нам нужен результат
09:32 ММА Менеджер – об отмене боя Штыркова: Очень неприятное решение, но здоровье важнее
09:15 ММА Бой Штыркова с Кларком в Санкт-Петербурге отменен
09:05 Хоккей НХЛ назвала трех звезд дня
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика