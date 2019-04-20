Миллер признался в употреблении допинга перед боем с Джошуа (видео)

Джаррелл Миллер признался в употреблении запрещенного вещества.
«Я все испортил. Было много вариантов справиться с ситуацией, но я выбрал неправильный, и поплатился за это. Я упустил огромную возможность и мне больно от этого. Я навредил своей семье, друзьям, команде и болельщикам. Я справлюсь с этим правильно и вернусь, став лучше», - сообщил Миллер в своем инстаграме.
Команда Джошуа начала поиск соперника для боя в Нью-Йорке. Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что не собирается отменять бой, поскольку на турнир продано уже 17 тысяч билетов, а из Великобритании в США прилетит около 10 тысяч английских болельщиков.
Ранее сообщалось, что Миллера может заменить 40-летний кубинец Луис Ортис.
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