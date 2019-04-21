Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив Хана

Американский боксер Теренс Кроуфорд в главном бою вечера одержал победу над британцем Амиром Ханом. Поединок был остановлен в шестом раунде из-за технического нокаута. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Таким образом, Кроуфорд защитил титул чемпиона мира по версии WBO. Американец во второй раз защищает пояс. В октябре 2018 Кроуфорд победил Хосе Бенавидеса техническим нокаутом в 12-м раунде.
На счету 31-летнего Кроуфорда 35 победы (26 – нокаутом) и ни одного поражения. У 32-летнего Хана пятое поражение в карьере в 38 боях.
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