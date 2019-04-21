Кроуфорд бросил вызов Спенсу

«Я хочу провести следующий бой со Спенсом. Как только он будет готов, он может прийти и получить этот поединок», - приводит слова Кроуфорда BoxingScene.
О желании организовать объединительный бой Кроуфорда со Спенсом сообщил и промоутер Теренса Боб Арум.
«Мы хотим этого. Все хотят этой встречи. Единственный, кто стоит на ее пути, - менеджер Спенса Эл Хэймон», - сказал Арум.
Ранним утром 21 апреля Теренс Кроуфорд защищал титул по версии WBO в полусреднем весе во второй раз в карьере. Американец досрочно победил экс-чемпиона мира британца Амира Хана.
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