Кроуфорд бросил вызов Спенсу Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд признался, что в следующем бою он хотел бы встретиться с чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом.

«Я хочу провести следующий бой со Спенсом. Как только он будет готов, он может прийти и получить этот поединок», - приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

О желании организовать объединительный бой Кроуфорда со Спенсом сообщил и промоутер Теренса Боб Арум.

«Мы хотим этого. Все хотят этой встречи. Единственный, кто стоит на ее пути, - менеджер Спенса Эл Хэймон», - сказал Арум.

Ранним утром 21 апреля Теренс Кроуфорд защищал титул по версии WBO в полусреднем весе во второй раз в карьере. Американец досрочно победил экс-чемпиона мира британца Амира Хана.