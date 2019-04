Кроуфорд бросил вызов Спенсу

«Я хочу провести следующий бой со Спенсом. Как только он будет готов, он может прийти и получить этот поединок», - приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

О желании организовать объединительный бой Кроуфорда со Спенсом сообщил и промоутер Теренса Боб Арум.

Crawford: Whenever Spence is Ready - He Can Come & Get It! https://t.co/03QLlC3pGk pic.twitter.com/mHcuQ3hzAQ