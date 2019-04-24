Ведущие боксерские организации мира планируют создать систему объединительных боев - Советский спорт
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24 апреля 2019 06:00Бокс

Ведущие боксерские организации мира планируют создать систему объединительных боев

В июне в Екатеринбурге пройдёт второй Международный боксёрский форум, где соберутся главы всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, чтобы преодолеть затянувшиеся противоречия и вернуть боксу лидирующие позиции в спортивных единоборствах.
Личное участие уже подтвердили президент Международной боксёрской федерации (IBF) Дэрил Пипплз, президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель и президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса.
На сегодня потребность кардинальных изменений для одного из старейших видов единоборств является жизненной необходимостью в борьбе за мировые арены, зрительский интерес и статус.
«Практически на неделю с 12 по 16 июня Екатеринбург станет центром примирения ведущих мировых федераций. Бокс активно развивается на Среднем Урале, более 10 тысяч жителей увлекаются данным видом спорта. Дополнительный импульс для развития профессионального бокса в регионе придало и создание Академии единоборств. В прошлом году Екатеринбург принял четвертьфиналы Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), которые собрали в зале почти 10 000 зрителей. Все это говорит о том, насколько бокс интересен на Урале, и насколько Урал интересен всему миру бокса», – отметил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
В рамках второго Международного боксёрского форума одновременно на трёх площадках – во Дворце игровых видов спорта «Уралочка», Культурно-развлекательном комплексе «Уралец» и Академии единоборств РМК – пройдут сессии по вопросам взаимодействия между профессиональными организациями бокса. Участники продолжат обсуждение проблем, а также выработку и согласование их решений, которые были заложены во время проведения первого Международного боксёрского форума. Прежде всего, будет продолжен плодотворный диалог между столпами боксёрского движения во всем мире, начало которому было положено в прошлом году в Сочи.
На предстоящем Форуме в Екатеринбурге будет проведен общий анализ положения дел в мировом боксе, а также продолжены обсуждение и выработка механизмов преодоления таких ключевых проблем, как очищение бокса от коррупции и обеспечение прозрачности его функционирования, преодоление фрагментирования, а также введение чёткой системы ранжирования. Конечно же, участники и делегаты не обойдут вниманием и проблему возможного исключения бокса из программы Олимпийских игр. В этом контексте данный форум должен стать судьбоносным.
Также планируется согласовать общие правила проведения объединительных боёв, обсудить создание новых континентальных федераций, бизнес-платформы для промоутеров, решение проблем гендерного равенства среди спортсменов (как известно, АИБА уже постановила сократить на предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио количество весовых категорий для мужчин с 10 до 8 и увеличить их с 3 до 5 у боксеров-женщин) и другое. В Екатеринбурге также пройдут судейские и медицинские семинары от международных организаций, тренерские семинары и мастер-классы, а также большое боксёрское шоу и торжественная церемония открытия, на которой выступят приглашенные музыкальные звёзды – Тимати и «Смысловые Галлюцинации».

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