Шеннон Бриггс: Мне предложили бой с Владимиром Кличко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс сообщил о возможном поединке против украинца Владимира Кличко.
«В три часа ночи раздался звонок. Меня спросили, не хочу ли я подраться с Кличко? Я сказал, что готов к этому. Посмотрим, как все получится, но я был бы рад, если бы бой состоялся.
Серьезно, мне действительно предложили этот поединок. Если чемпион вернется, наступит настоящее землетрясение, будут гром и молния», – сказал Бриггс, чьи слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на эфир IFL TV.
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