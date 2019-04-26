Шеннон Бриггс: Мне предложили бой с Владимиром Кличко В крайнем поединке Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс сообщил о возможном поединке против украинца Владимира Кличко.

«В три часа ночи раздался звонок. Меня спросили, не хочу ли я подраться с Кличко? Я сказал, что готов к этому. Посмотрим, как все получится, но я был бы рад, если бы бой состоялся.

Серьезно, мне действительно предложили этот поединок. Если чемпион вернется, наступит настоящее землетрясение, будут гром и молния», – сказал Бриггс, чьи слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на эфир IFL TV.