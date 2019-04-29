Майк Тайсон: До бокса думал, что буду убивать людей - Советский спорт
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29 апреля 2019 18:09БоксСметанникова Дарья

Майк Тайсон: До бокса думал, что буду убивать людей

Спортивную карьеру американец завершил в 2005 году.

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, как он смог уйти из криминального мира.

«Я в свое время начал заниматься боксом и увидел надежду. Но до этого я думал о том, что буду членом банды, буду убивать других людей и так далее. Я находился в такой же ситуации, как и эта молодежь. Оружие, преступления, нападения, убийства. Конечно, когда появился бокс, я уже не хотел этого. Но тогда человеческая жизнь для меня ничего не значила», - цитирует Тайсона Metro.

Напомним, что в своей карьере Тайсон провел 58 боев, одержал 50 побед (44 – нокаутом).

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