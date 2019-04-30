Следующим соперником Джошуа станет мексиканец Руис

В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем «Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.

Эксклюзив! Евгений Кафельников: Большинство игроков «Спартака» - за возвращение Карреры Знаменитый теннисист, олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «Советскому спорту» свой призыв к совладельцу «Спартака» Вагиту Алекперову.

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России? Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.

«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место» Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

«Мечтаю поработать с Олегом Знарком»: молодые хоккеисты рвутся в бой! Закрытие юбилейного сезона МХЛ: яркие выпускники и новые таланты.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

Роман Асхабадзе: Когда я работал в «Спартаке», конкуренция в чемпионате была в разы выше Экс-гендиректор «Спартака» - о выступлении красно-белых в этом сезоне, серьезном стрессе на должности одного из руководителей самого популярного клуба страны и предстоящих кадровых перестановках.