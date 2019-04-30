Следующим соперником Джошуа станет мексиканец Руис - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 апреля 2019 14:07БоксСметанникова Дарья

Следующим соперником Джошуа станет мексиканец Руис

Бой состоится 1 июня в Нью-Йорке.

Журналист Fox Sports Майк Коппинджер сообщил имя следующего соперника чемпиона мира по четырем версиям британца Энтони Джошуа, передает «Газета.Ru».

Соперником Джошуа станет мексиканец Энди Руис. Бой пройдет 1 июня в Нью-Йорке.

Напомним, что изначально британец должен был провести поединок с Джарреллом Миллером. Однако американец провалил допинг-тестирование.

29-летний Руис в своем активе имеет 32 победы и одно поражение. У его ровесника Джошуа 22 победы и ни одного поражения.

28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
30/04 12:57Футбол
Эксклюзив! Евгений Кафельников: Большинство игроков «Спартака» - за возвращение КаррерыЗнаменитый теннисист, олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «Советскому спорту» свой призыв к совладельцу «Спартака» Вагиту Алекперову.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
30/04 10:32Хоккей
«Мечтаю поработать с Олегом Знарком»: молодые хоккеисты рвутся в бой!Закрытие юбилейного сезона МХЛ: яркие выпускники и новые таланты.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
30/04 07:40Футбол
Роман Асхабадзе: Когда я работал в «Спартаке», конкуренция в чемпионате была в разы вышеЭкс-гендиректор «Спартака» - о выступлении красно-белых в этом сезоне, серьезном стрессе на должности одного из руководителей самого популярного клуба страны и предстоящих кадровых перестановках.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
30/04 13:16Хоккей
«Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги162 команды из 76 регионов России – с 4 по 16 мая мая в Сочи пройдет Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Главного события целого любительского чемпионата страны, который проводится уже восьмой сезон. И чем дальше, тем больше участников он вовлекает в свою орбиту – сейчас это ни много ни мало 963 коллектива хоккеистов-любителей от Калининграда до Приморья. Лучшие – получили «путевки в Сочи».
29/04 13:08Хоккей
Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца«Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо». 
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
30/04 11:00Футбол
Полуфинал имени «Аякса». Каковы шансы голландского клуба пройти в финал Лиги чемпионов?В стартовом составе «Тоттенхэма» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Аякса» могут выйти сразу четыре (!) игрока, выступавшие ранее за амстердамцев.
30/04 14:54Футбол
Андрей Червиченко: Авен вряд ли купит «Спартак». Зачем человеку выслушивать сексуальные оскорбления?Бывший президент «Спартака» жестко высказался о последних неудачах клуба.
30/04 13:48Хоккей
Дождались Знарка, но не дождались БыковаОдна живая легенда в КХЛ вернулась, вторая остановилась на полпути.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
30/04 14:43Футбол
Кто из выскочек поедет в Мадрид? «Тоттенхэм» примет «Аякс» «Советский спорт» о первом полуфинале «Лиги чемпионов».  
Новости
14:56 Биатлон Вирер и Виттоцци вошли в состав сборной Италии на следующий сезон
14:55 Футбол Андрей Тихонов: Бердыев недоволен ничьей со «Спартаком»? Так у Полоза было 3-4 момента
14:50 Футбол Федор Черных: Не сказал бы, что у ЦСКА спад, просто им не везет
14:48 ММА Отец Нурмагомедова считает, что Макгрегор не достоин реванша с Хабибом
14:44 Хоккей Агент Василевского опубликовал фото маски голкипера на чемпионат мира
14:44 Футбол Бывший врач «Спартака»: Вартапетов пришел в команду по рекомендации Титова
14:39 Футбол Головин – в заявке «Монако» на матч с «Ренном»
14:38 Футбол Сергей Кирьяков: «Краснодар» готов к Лиге чемпионов, но ему обязательно нужно усиление
14:33 Футбол Беким Балай: «Ахмат» борется за попадание в Лигу Европы
14:27 Футбол Неймар сообщил Марсело, что хочет выступать за «Реал» в следующем сезоне
14:24 Баскетбол Евгений Богачев: Лучше играть с «Калевом», чем с «Зенитом», но у Таллина крепкая команда
14:15 Волейбол Вербов и Сиденко возглавили вторую мужскую сборную России
14:12 Футбол Мусаев и Гончаренко оштрафованы по 30 тысяч рублей после матча 26-го тура
14:11 Хоккей Сет Джонс: Панарин может сыграть жестко, если это нужно
14:07 Бокс Следующим соперником Джошуа станет мексиканец Руис
14:01 Футбол Виргил ван Дейк: «Ливерпуль» не едет на отдых в Барселону
14:00 Футбол Юрген Клопп: «Камп Ноу» – это просто стадион, а не храм футбола
13:54 Футбол «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»
13:50 Баскетбол Димитрис Итудис: Лукич умеет мотивировать команду, его игроки будут выходить, как на последний бой
13:40 Волейбол Яковлев и Рифелли вошли в тренерский штаб мужской сборной России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика