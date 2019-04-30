Следующим соперником Джошуа станет мексиканец Руис

Журналист Fox Sports Майк Коппинджер сообщил имя следующего соперника чемпиона мира по четырем версиям британца Энтони Джошуа, передает «Газета.Ru».
Соперником Джошуа станет мексиканец Энди Руис. Бой пройдет 1 июня в Нью-Йорке.
Напомним, что изначально британец должен был провести поединок с Джарреллом Миллером. Однако американец провалил допинг-тестирование.
29-летний Руис в своем активе имеет 32 победы и одно поражение. У его ровесника Джошуа 22 победы и ни одного поражения.
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