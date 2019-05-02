Дэниел Джейкобс: Я рад, что получил бой с Канело Чемпион IBF в среднем весе Дэниэл Джейкобс поделился ожиданиями от боя с Саулем «Канело» Альваресом.

«Я буду говорить в ринге – мой бой скажет все за меня. Хотелось бы обратиться к Канело: давай сделаем хорошее шоу, братишка!

У меня есть жажда борьбы – чувствую это. Через три дня я стану участником мегафайта. И очень приятно быть сейчас здесь. Это шанс жизни для меня. Это шанс показать миру, что я лучший средневес этого поколения. Наконец-то у меня есть такая возможность. Я рад, что получил бой с Канело.

Ребята, в воскресенье вы увидите фейерверк в ринге, мастерский бокс, навыки, самоотверженность, настойчивость и мужество – это самое главное.

Я могу выиграть бой только благодаря преимуществу в антропометрии, но у меня еще есть и интеллект. Сейчас я в прайме. Я первый соперник Канело со времен боя с Флойдом , кто находился в лучшей форме в жизни», – сказал Джейкобс.

Бой Альварес – Джейкобс за три титула в среднем весе пройдет 4 мая в Лас-Вегасе.