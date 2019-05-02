Иранской спортсменке грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва», власти страны приняли решение арестовать женщину за выход на ринг без хиджаба.
Хадем также обвиняется в том, что проводила тренировки под руководством мужчины, что тоже незаконно в Иране.
Отмечается, что Федерация любительского бокса Ирана не стала вмешиваться в дело и заявила, что спорстменка выступала на соревнованиях в качестве частного лица.
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