Иранской спортсменке грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба - Советский спорт
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02 мая 2019 23:42Бокс

Иранской спортсменке грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба

Иранской спортсменке Садаф Хадем, которая занимается боевыми искусствами, грозит тюремный срок в Иране.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва», власти страны приняли решение арестовать женщину за выход на ринг без хиджаба.

Хадем также обвиняется в том, что проводила тренировки под руководством мужчины, что тоже незаконно в Иране.

Отмечается, что Федерация любительского бокса Ирана не стала вмешиваться в дело и заявила, что спорстменка выступала на соревнованиях в качестве частного лица.

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