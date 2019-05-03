Эксперт HBO: Судьи любят Альвареса, Джейкобсу нужен нокаут

Мексиканец и американец встретятся на ринге 4 мая. Они поспорят за чемпионские титулы в среднем весе по версиям WBA (super), WBC и IBF.
— Вспомните бой Альвареса с Мэйвезером. Один из арбитров присудил ничью, хотя этого и близко не было (Альварес проиграл со счетом 114-114, 112-116, 111-117. — Прим.). В первом бою с Головкиным Канело, скорее всего, проиграл, но ему присудили ничью. Во втором, возможно, была ничья, но Канело отдали победу. Альварес нравится судьям. Джейкобс должен победить бесспорно, ему нужен нокаут. На Дэниэла оказывается сильное давление, но если он справится, то сможет победить. Шансы боксеров оцениваю 50 на 50, — сказал Келлерман в эфире ESPN.
На данный момент на счету Альвареса 51 победа в 54 поединках. Джейкобс одержал 35 побед в 37 боях.
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